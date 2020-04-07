Париж, , 18:41 — REGNUM Сидеть на скамейках дольше двух минут запретили в связи с угрозой коронавируса власти французского города Биаррица. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно распоряжению городских властей, гражданам запрещено дольше двух минут сидеть на скамье либо на других подобных местах. Исключения составляют случаи, когда горожане ожидают автобус, врача, либо если состояние здоровья не позволяет человеку стоять.

Кроме того, в городе закрыты парки, сады, детские и спортивные площадки, работают только автоматические уличные туалеты. Доступ на городской пляж закрыт, под запретом все виды водного спорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Мэрия и префектура полиции Парижа приняли решение ограничить время для занятий спортом в городе с 10:00 до 19:00.

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