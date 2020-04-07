Ростов-на-Дону, , 18:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области опровергло появившуюся информации о случаях заражения коронавирусом медиков. Об этом сообщает региональный пресс-центр.

В настоящее время случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников на Дону нет, уточнил представитель ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области по данным на утро 7 апреля выявлено 17 случаев заболевания COVID-19. По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалёва, в борьбе с коронавирусом эффективен принцип «выявляй — разобщай — лечи».

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