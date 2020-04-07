Новосибирск, , 18:35 — REGNUM Директор центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию фактически уже готовы. Об этом Максютов заявил сегодня, 7 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Для анализа достаточно взятия крови из пальца и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек», — рассказал Максютов.

Напомним, что массовое тестирование на коронавирус является одной из значимых мер сдерживания распространения коронавирусной инфекции.