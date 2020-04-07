Киев, , 18:35 — REGNUM Украина в настоящий момент находится на пороге пика коронавирусной болезни, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 7 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр напомнил, что в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему, а количество пациентов возрастает настолько, что не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах.

«К сожалению, такое произошло во многих странах, поэтому призываю вас тщательно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции», — заявил Степанов.

Впрочем, никаких конкретных дат пика министр не озвучил.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Степанов заявил, что критической для Украины будет ситуация, когда число заболевших в стране достигнет 10−12 тысяч человек. Министр уточнил, что это будет «душераздирающей нагрузкой» на украинскую медицину.

По состоянию на утро 7 апреля на Украине официально подтвердили 1462 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было зафиксировано 143 новые случая.

До этого в МВД страны заявляли, что пиковый период заболеваемости коронавирусом придется на период с 15 по 25 апреля.