Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM В Петербурге сотрудники полиции оперативно нашли мужчину, сбежавшего из карантина по коронавирусу, в котором он находился в больнице Святого Георгия. Нарушитель режима направлен в загородный обсерватор, который охраняют сотрудники ОМОН Росгвардии.

Напомним, 40-летний Руслан, контактировавший с лицом, зараженным COVID-19, самовольно покинул стационар в Выборгском районе Петербурга. Медики сообщили об этом в полицию. Беглеца нашли в Красногвардейском районе города.

«Сотрудники полиции вместе с медработниками прибыли по месту проживания разыскиваемого на Индустриальном проспекте. После соблюдения процессуальных действий мужчину принудительно доставили в обсерватор в пансионате «Заря», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 19.4 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем сотрудники Роспотребнадзора выясняют контакты мужчины за время после его побега из больницы.

В Петербурге за сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса, их общее количество составило 295.

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