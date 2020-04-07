Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Требования екатеринбургских депутатов к мэрии города, чтобы та отказалась от собственного пиара, являются «пиаром самих депутатов». Об этом заявила вице-мэр Екатерина Кузёмка.

По словам чиновницы, горадминистрация и так тратит немного денег на информационное освещение своей деятельности. А часть средств, которые парламентарии призвали перераспределить на другие нужды, выделены не на пиар, а на другую социально-значимую деятельность — например, на подарки ветеранам.

«Все эти письма с завышенными цифрами — чистой воды пиар самих депутатов», — передаёт слова Кузёмки ЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, в гордуме призывают мэрию отдать средства на информационное освещение на другие цели, более важные в свете борьбы с коронавирусом. В самом представительном органе ещё не решили, куда отдадут свои «пиар-деньги».

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