Ростов-на-Дону, , 18:29 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв назвал главный принцип борьбы с коронавирусом в регионе.

По его словам, в борьбе с инфекцией необходимо следовать принципу «выявляй — разобщай — лечи». В настоящее время Ростовская область относится к региону третьего типа, где отмечается «ограниченное местное контролируемое распространение коронавирусной инфекции».

ИА REGNUM напоминает, что главный санитарный врач региона ранее анонсировал рост количества подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Дону. При этом на ситуацию окажут влияние завозы COVID-19 из других российских регионов, где заболеваемость выше.

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