Сухум, 7 апреля 2020, 18:29 — REGNUM Первый случай инфицирования вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в Абхазии 7 апреля, сообщила журналистам главный санитарный врач страны Людмила Скорик.
По её словам, заражение коронавирусом выявлено в городе Гагре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 апреля, абхазский министр здравоохранения Тамаз Цахнакия заявил, что ожидает проникновения вируса в страну.
Читайте подробнее: Глава минздрава Абхазии: «Вирус однозначно будет завезен к нам»
Читайте ранее в этом сюжете: Абхазия закрывает границу с РФ