Москва, , 18:28 — REGNUM Принять участие в акции по поддержке продуктовыми наборами малообеспеченных неполных и многодетных семей призвал крупных сельхозтоваропроизводителей Воронежской области заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время из-за ограничительных мер, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в нашей стране, как и во всем мире, происходят негативные изменения в экономической и социальной сфере. Федеральные, так и региональные власти предпринимают оперативные беспрецедентные меры для максимального смягчения текущей ситуации в ведущих секторах экономики и, в особенности, для граждан», — говорится в обращении Гордеева.

Вице-спикер Госдумы и экс-губернатор Воронежской области отметил, что сельхозпредприятия Воронежской области входят в число лидеров отрасли в стране.

«Предлагаю руководителям и собственникам предприятий агропромышленного комплекса нашей области совместно с воронежскими волонтёрами реализовать проект по поддержке продуктовыми наборами тех, кто в этом нуждается в первую очередь в это сложное время — малообеспеченных неполных и многодетных семей», — отметил Гордеев.

Как сообщается, на инициативу откликнулись ООО КДВ Воронеж, ГК Продимекс, АО «Молвест», ООО «ЭкоНиваАгро», ГК «АГРОЭКО» и ряд других.

Отметим, что в Воронежской области семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка из федерального бюджета, и столько же из регионального бюджета каждый месяц в апреле-июне.