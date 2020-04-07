Ново-Огарево, Московская область, , 18:28 — REGNUM Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что к вопросу сокращения периода нерабочих дней можно вернуться через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения и будет понятно, какие тренды в заболеваемости. Об этом Кутырев заявил сегодня, 7 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что Путин в ходе совещания поинтересовался у экспертов, нельзя ли пораньше завершить режим нерабочих дней, который был введен в связи с коронавирусной инфекцией.

Не секрет, что экономические потери от режима нерабочих дней огромны, но с другой стороны, другого способа сдержать распространение коронавирусной инфекции нет.

«К этому вопросу мы сможем вернуться через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения и будет понятно, какие тренды в заболеваемости», — сказал Кутырев.