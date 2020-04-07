Вильнюс, , 18:27 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 7 апреля, во время пленарного заседания утвердил поправки, предложенные правительством, которые регламентируют надбавки врачам и всему медицинскому персоналу, который борется с коронавирусной инфекцией или так или иначе контактирует с заражёнными пациентами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки приняты единогласно 120 депутатами, которые в тот момент находились в зале для голосований.

В некоторых случаях надбавка составляет 100%, на увеличение могут рассчитывать и интерны. Минимальный коэффициент составляет 60%. Зарплаты будут пересчитаны и выплачены учитывая весь срок карантина в Литве, то есть с 16 марта.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 15 человек скончались.