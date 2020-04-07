Москва, , 18:23 — REGNUM Певица Земфира работает над новым музыкальным материалом, находясь дома в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Об этом она сообщила 7 апреля на своей странице в Instagram.

«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни», — написала артистка.

Земфира сообщила, что пишет новый альбом, который уже «готов на две трети». «Но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких», — отметила она.

«У нас всё будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — добавила певица.

Напомним, на днях Земфира опубликовала в сети новую песню «Крым», которая стала её первой композицией, выпущенной за последние полтора года.

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