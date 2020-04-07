Париж, , 18:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля обратится к нации по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, 7 апреля передает France 24.

К началу апреля число новых случаев инфицирования и смертей от COVID-19 во Франции стало уменьшаться, однако в последние дни число погибших от коронавируса в сутки снова растет.

К настоящему моменту во Франции выявлено 98 984 случаев заражения коронавирусом и 8926 случаев смерти от COVID-19.

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