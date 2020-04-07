Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В Петербурге врачи заявили в полицию на пациента, который от них сбежал. Мужчина контактировал с гражданином, заражённым коронавирусом.

Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

38-летний мужчина находился на карантине в СПб ГБУЗ «Больница святого великомученика Георгия» в Выборгском районе Петербурга c 27 марта 2020 года. Однако самовольно покинул стационар.

«Мужчина, подлежащий изоляции по контакту с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, неоднократно нарушал режим и предпринимал попытки покинуть учреждение», — уточнили в комздраве.

Теперь информация о нем передана в правоохранительные органы. Как уточняют в ведомстве, первый анализ на коронавирус у мужчины был отрицательный.