Стокгольм, , 07:43 — REGNUM 7 апреля во второй половине дня правительство Швеции провело пресс-конференцию на основе предложения о расширении полномочий правительства в связи с усиливающимся кризисом, вызванным коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с итогом многочасовой встречи лидерами шведских партий, заседающих в Риксдаге, правительству Швеции теперь предоставляется ряд чрезвычайных полномочий. Во время встречи с журналистами премьер-министр Швеции Стефан Лёвен дал общую оценку ситуации в стране. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Сегодня мы приняли законопроект, в котором есть инструменты, позволяющие быстро действовать и при необходимости принимать дополнительные меры», — заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

По мнению правительства, причиной этого законопроекта является то, что меры по сдерживанию распространения инфекции, возможно, должны выходить за рамки того, что разрешено правилами Закона о защите от инфекций. Стефан Лёвен, который также поблагодарил оппозицию за конструктивные переговоры по предложению и ясно дал понять, где проходит граница предложения, определяющая пределы чрезвычайных полномочий правительства.

Предложение являются временным и вводится на срок не более трех месяцев. Они позволяют правительству принимать определенные меры без предварительного обращения в парламент. После того, как такое решение принято, оно немедленно отправляется в Риксдаг для рассмотрения.

«Сейчас мы переживаем исторически сложную ситуацию, и нам нужны возможности для принятия трудных решений, если это требуется и они необходимо, — заявила Лена Хелленгрен, министр по социальным вопросам Швеции.