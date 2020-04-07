Пенза, , 18:50 — REGNUM На одном из пензенских предприятий решили оказывать помощь малообеспеченным слоям населения поставкой грибов, сообщает руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

«Грибная компания» для поддержки таких граждан готова поставлять еженедельно около трех тонн шампиньонов. Сегодня, 7 апреля, в Пензе организована раздача грибов нуждающимся (малообеспеченным семьям, не имеющим возможности подтвердить свой статус, семьям с детьми-инвалидами) и одиноко проживающим пожилым гражданам. Первая фура поставила продукцию во все четыре района города.

Также помощь оказал Пензенский тепличный комбинат, выделивший 300 кг свежих огурцов. В общей сложности удалось обеспечить продовольственной помощью около 4 тыс. семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области около 24 тысяч малообеспеченных семей, стоящих на учете, получат продуктовые наборы. О таком решении написал у себя на странице в Instagram губернатор области Иван Белозерцев. Наборы будут предоставлены в виде сухого пайка.

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