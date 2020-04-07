Иваново, , 18:02 — REGNUM Пик эпидемии коронавируса на данный момент не пройден, об этом 7 апреля на брифинге заявил глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

«На сегодняшний день можно сказать, что цепочка от доктора областной больницы локализована и все новые контакты — это люди, приехавшие из-за рубежа. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто возвращается: сейчас очень важно соблюсти сроки карантина, проявить уважение к себе, к своим близким, соседям и всем жителям Ивановской области», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

В регионе появляются новые случаи, и не всегда возможно отследить цепочку заражения, добавил Фокин.

«К примеру, в Тейкове мы не можем понять источник заражения. Пик эпидемии еще не пройден, он приближается. Многое будет зависеть от самих жителей Ивановской области, от того, насколько серьезно они отнесутся к режиму самоизоляции», — отметил глава облздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в регионе подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, 14 — только за последние сутки. Шесть человек выздоровели.