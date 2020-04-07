Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Обзор исследования по новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей опубликовали 7 апреля центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Учёные рассмотрели 2500 случаев заболевания COVID-19 у детей в период с 12 февраля по 2 апреля. Это считается на сегодняшней день самой большой выборкой по детям с заражением коронавирусом.

Полученные данные подтверждают мнение медиков, что дети подвержены заболеванию COVID-19 значительно меньше, нежели взрослые. Согласно полученным данным, среди всех случаев заражения, зарегистрированных в США, дети составляют только 1,7%, хотя всего среди населения несовершеннолетних 22%.

При этом у детей характерные симптомы вирусной инфекции, такие, как кашель, одышка или лихорадка, наблюдались в 73% случаев заражения коронавирусом. У взрослых же явные признаки заболевания наблюдались в 93% случаев среди заражённых возрастом от 18 до 64 лет.

Эти результаты совпадают с предыдущими исследованиями учёных из Центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР, где сделаны выводы о лёгкой либо бессимптомной форме протекания болезни у большинства инфицированных детей.

Однако американские исследователи отметили и случаи тяжёлого проявления заболевания у несовершеннолетних. Было госпитализировано 147 малолетних детей с выявленным заражением коронавирусом, из них пятеро были направлены в отделение реанимации, трое скончались. Среди младенцев тяжёлые проявления COVID-19 встречаются значительно чаще: среди них наблюдается самый высокий процент госпитализированных среди всех возрастных групп, в группе детей до года он составляет 62%, в то время, как у детей возрастом от года до 17 лет число госпитализированных составило 14%. По мнению исследователей, такая картина наблюдается из-за отсутствия у организма младенцев устойчивого иммунного ответа, в отличие от детей возрастом старше.

Авторы исследования отмечают, что работали с ограниченной информацией, поэтому проделанный анализ является предварительной. Из 2572 случаев заражения коронавирусом среди детей, которые они проанализировали, только 9,4 процента информацию о симптомах пациентов включали лишь 9,4% а отметка о госпитализации, либо её отсутствии была только в 33% описаний.

Тем не менее, специалисты отметили, что социальное дистанцирование и повседневное профилактическое поведение должны оставаться важными для всех возрастных групп, так как пациенты с лёгкой формой течения заболевания и пациенты без симптомов могут играть важную роль в передаче коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае летального исхода среди детей с выявленным заражением коронавирусом в США.

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