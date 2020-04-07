Москва, , 18:02 — REGNUM Главврач московской больницы имени И. В. Давыдовского Елена Васильева заразилась коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости.

Васильева подтвердила изданию факт своего заражения, однако уточнила, что как только появились подозрения на инфекцию, она самоизолировалась. Ряд СМИ ранее сообщал, что врач продолжала участие в конференциях и общение с медицинским персоналом и якобы теперь на коронавирус проверяют более 500 человек, контактировавших с Васильевой.

Врач отметила, что она самоизолировалась дома сразу после контакта с возможным зараженным. Позже она сдала анализы на коронавирус, диагноз подтвердился. Васильева также уточнила, что участвует в конференциях только в онлайн-формате.