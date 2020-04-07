Иваново, , 17:57 — REGNUM В Ивановской области вылечились шесть пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, об этом 7 апреля на брифинге заявил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

По его словам, четверо пациентов уже выписаны из стационаров с выздоровлением, выписка ещё двоих запланирована на 7 апреля.

«За истекшие сутки выявлено три положительных экспресс-теста, все они выявлены у людей, приехавших в регион: двое вернулись из-за рубежа и один гражданин — из другого региона России. Круг контактов этих людей сейчас отрабатывается, локализуется. И контактные лица будут помещены в карантин с последующим тестированием. Кроме того, вчера мы получили отрицательные заключения федеральной лаборатории по двум положительным экспресс-тестам. Таким образом, можно говорить о том, что у четверых людей с положительными экспресс-тестами диагноз не подтвержден. Тем не менее мы проводили всю терапию в полном объеме. В ближайшее время этих пациентов выпишем», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на 7 апреля в регионе подтверждено 47 случаев коронавируса.