Астрахань, 7 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Астраханской области создан благотворительный фонд помощи медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, предприниматели перечисляют деньги и ищут другие способы помочь.
В областном центре гастроном «Михайловский» два раза в день будет привозить бесплатные горячие обеды и ужины для медработников госпиталя областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. Там находятся на лечении 23 пациента с коронавирусом.
В первый день из «Михайловского» организовали доставку 25 порций горячего питания. Но если потребность будет расти, в гастрономе готовы пойти на дополнительные расходы.
Также по просьбе врачей инфекционной больницы один из региональных сотовых операторов подарил им четыре смартфона и оплатил безлимитный интернет. По мере необходимости предприниматели готовы выполнить и другие заявки медиков.
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