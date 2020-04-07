Астрахань, , 17:56 — REGNUM В Астраханской области создан благотворительный фонд помощи медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, предприниматели перечисляют деньги и ищут другие способы помочь.

В областном центре гастроном «Михайловский» два раза в день будет привозить бесплатные горячие обеды и ужины для медработников госпиталя областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. Там находятся на лечении 23 пациента с коронавирусом.

«Времена сейчас сложные. Нам, работникам торговли, тоже нелегко. Несмотря на это, мы приняли решение помочь медработникам, которые являются главными героями борьбы с пандемией коронавируса», — рассказал главный технолог астраханского магазина Руслан Путилин.

В первый день из «Михайловского» организовали доставку 25 порций горячего питания. Но если потребность будет расти, в гастрономе готовы пойти на дополнительные расходы.

Также по просьбе врачей инфекционной больницы один из региональных сотовых операторов подарил им четыре смартфона и оплатил безлимитный интернет. По мере необходимости предприниматели готовы выполнить и другие заявки медиков.

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