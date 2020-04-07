Москва, , 17:50 — REGNUM Российская Федерация может восстановить международное авиасообщение в июле 2020 года. Такое предположение высказал совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко в интервью журналу Forbes.

По словам Пономаренко, у него есть два сценария — оптимистичный и пессимистичный.

«Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», — рассказал Пономаренко о первом сценарии.

Что касается пессимистичного сценария, то по нему пассажиропоток вернется на уровень до начала пандемии только к середине 2021 года. Это всё несет дополнительные риски сокращения персонала аэропортов. Сценарий пока просчитывается, но уже понятно, что он будет крайне тяжелым.

Напомним, что гражданские пассажирские авиаперевозки по всему миру практически прекратились из-за пандемии коронавирусной инфекции.