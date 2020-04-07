Воронеж, , 17:48 — REGNUM Около 300 пациентов и сотрудников больницы в Воронежской области проверяют на коронавирус после того, как инфекция подтвердилась у одного из пациентов. Речь идёт о Калачеевской районной больнице — на СOVID-19 проверяют всех, кто мог контактировать с заболевшим, сообщили в пресс-службе облправительства 7 апреля.

«На текущий момент заболевания не выявлено ни у кого. Корпус медучреждения по-прежнему изолирован, там проводятся все необходимые эпидмеры. В остальном больница работает в плановом режиме», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коронавирус подтвердился у 29-летнего мужчины, поступившего в ЦПБ изначально с диагнозом внебольничная пневмония. Анализы подтвердили у него коронавирус.