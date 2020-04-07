Афины , 7 апреля 2020, 17:45 — REGNUM В нескольких городах Греции медицинский персонал ряда больниц вышел на молчаливую акцию протеста из-за нехватки персонала и перегруженности в условиях коронавируса, сообщает 7 апреля АР.
По утверждению агентства, акции протеста были организованы профсоюзом при участии коммунистической партии Греции.
Медики требуют, чтобы правительство расширило штаты и наняло дополнительных медицинских сотрудников и повысило финансирование сферы здравоохранения.
Акции протеста были приурочены к Всемирному дню здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, в Греции выявлено 1755 человек, заражённых коронавирусом. Из них 81 человек скончался.
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