Москва, , 17:41 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту распространения в сети интернет фейка о том, что новый коронавирус якобы был создан в России. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба СК.

Следователи установили, что один из пользователей сети микроблогов Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную пневмонию COVID-2019, якобы создан в российском государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и Китайской Народной Республики.

Данная информация не соответствует действительности и не подтверждается ни одним фактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России власти начали жестко реагировать на распространение недостоверной информации в условиях пандемии коронавирусной инфекции.