Самара, , 17:42 — REGNUM Участковые уполномоченные приостановили прием граждан в Самарской области в целях принятия мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение было принято в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации по COVID-19 согласно инструкции, утвержденной приказом МВД РФ № 205 от 29 марта прошлого года.

Отмечается, что граждане могут направлять свои обращения в письменном виде по почте, а также через сервис «Прием обращений граждан и организаций» на официальных сайтах МВД РФ. Кроме этого обращения можно оставлять в почтовом ящике участкового пункта полиции.

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