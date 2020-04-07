Красноярск, , 17:40 — REGNUM В Красноярском крае открыт специальный счёт, на который все желающие смогут перечислить средства для помощи тем, кто сегодня в ней нуждается. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в краевом правительстве.

Уточняется, что красноярский губернатор Александр Усс решил внести на этот счёт свою зарплату за месяц.

«Вчера мы решили открыть специальный счет, государственный, чтоб все было под контролем», — подчеркнул он.

Усс отметил, что оказать нуждающимся помощь готовы неравнодушные жители края, предприниматели.

Это может быть как адресная помощь врачам, пожилым людям, так и другие цели, которые назовут сами благотворители, пожертвование без конкретного назначения, объяснили в краевом правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год губернатор Красноярского края Александр Усс заработал 21,95 млн рублей.

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Напомним, на утро 7 апреля в Красноярском крае подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции.

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