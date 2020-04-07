Москва, 7 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» поддерживает решение ЦИК РФ отложить проведение избирательных кампаний в регионах из-за коронавируса, а также продолжит мониторинг избирательных процедур, как только кампании будут назначены, заявил соучредитель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.
Напомним, ЦИК на заседании 3 апреля принял решение отложить из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ряд выборов и референдумов, запланированных в субъектах РФ в период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.
По его словам, НОМ, его партнеры и эксперты тщательно наблюдают за ситуацией, контактируют с избирательными комиссиями в субъектах, с представителями политических партий.
По его мнению, в данном случае избирательная система продемонстрировала бережное отношение к важнейших конституционным правам граждан, при этом сохранив возможность реализации не менее важного избирательного права граждан — избирать и быть избранным.
Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова в свою очередь заявила, что решение ЦИК отложить все выборы и референдумы в регионах в ближайшее время продемонстрировало единство подхода всех участников процесса и исключило риски использовать ситуацию в чьих-либо политических целях.
По ее словам, в ассоциации считают, что ситуация требует дополнительной проработки ряда вопросов, касающихся легитимности тех процедур, которые будут возобновлены, поэтому эксперты НОМ в регионах продолжают работу.
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