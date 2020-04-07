Москва, , 17:38 — REGNUM Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» поддерживает решение ЦИК РФ отложить проведение избирательных кампаний в регионах из-за коронавируса, а также продолжит мониторинг избирательных процедур, как только кампании будут назначены, заявил соучредитель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

Напомним, ЦИК на заседании 3 апреля принял решение отложить из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ряд выборов и референдумов, запланированных в субъектах РФ в период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» поддерживает решение ЦИК России отложить проведение 102 избирательных кампаний в регионах в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан», — сообщил Александр Брод журналистам.

По его словам, НОМ, его партнеры и эксперты тщательно наблюдают за ситуацией, контактируют с избирательными комиссиями в субъектах, с представителями политических партий.

«Мы обобщим их мнение о ситуации, а также продолжим нашу работу по мониторингу всех избирательных процедур, как только кампании будут назначены в тот период, когда снизится угроза распространения пандемии», — пояснил он.

По его мнению, в данном случае избирательная система продемонстрировала бережное отношение к важнейших конституционным правам граждан, при этом сохранив возможность реализации не менее важного избирательного права граждан — избирать и быть избранным.

«Это касается как избирателей, так и потенциальных участников всех отложенных избирательных кампаний. Эти кампании будут назначены, как только спадет угроза распространения коронавируса и избирательный процесс будет полноценным», — заключил он.

Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова в свою очередь заявила, что решение ЦИК отложить все выборы и референдумы в регионах в ближайшее время продемонстрировало единство подхода всех участников процесса и исключило риски использовать ситуацию в чьих-либо политических целях.

«Решение ЦИК отложить голосование по выборам и референдумам в субъектах России продемонстрировало безусловно единство подхода абсолютно всех акторов в этом поле к проводимым и планируемым кампаниям, исключив возможные риски, где данная норма может быть использована избирательно либо в политических целях разных участников процесса», — сообщила Алена Булгакова в ходе круглого стола в онлайн-формате «Решение отложить выборы в период пандемии коронавируса: преимущества и возможности».

По ее словам, в ассоциации считают, что ситуация требует дополнительной проработки ряда вопросов, касающихся легитимности тех процедур, которые будут возобновлены, поэтому эксперты НОМ в регионах продолжают работу.

«Каждый день ведётся мониторинг повестки. Наша сеть региональных экспертов оперативно реагирует на те или иные вызовы, которые поступают из регионов», — добавила Алена Булгакова. Она подчеркнула, что организация и её эксперты будут готовы к возобновлению избирательных действий в регионах.

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