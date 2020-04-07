Иерусалим, , 17:37 — REGNUM Об ужесточении карантина в Израиле на время праздника Песах сообщили 7 апреля в правительстве страны, передаёт Kan.

Соответствующее решение принято 7 апреля в рамках борьбы с пандемией. С 19:00 мск 7 апреля до 06:00 мск 10 апреля израильтяне не смогут выехать из своих населённых пунктов.

Кроме того, с 15:00 мск 8 апреля до 07:00 мск 9 апреля израильтянам запрещено выходить из дома, в том числе за продовольствием.

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Напомним, в Израиле количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 9006, скончавшихся — шесть десятков человек.

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