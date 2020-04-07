Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В петербургском международном аэропорту «Пулково» в 17:42 мск приземлился самолет «Аэрофлота» Airbus A330−300 (рейс SU271), на котором из Бангкока (Таиланд) прибыли 187 эвакуированных граждан России. Они возвращаются на родину в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.

Власти подготовились к приему этого рейса, на котором вполне могут оказаться носители коронавирусной инфекции или лица уже с признаками заболевания.

Для того, чтобы сразу же обнаружить заболевших, после приземления, еще в салоне самолета, у всех пассажиров измерят температуру. Тех, у кого найдут любые симптомы ОРВИ, сразу увезут в инфекционную больницу.

Всех остальных прибывших группами не более чем по 30 человек по отдельному коридору проведут пройдут в отдельную зону аэропорта. Там у них возьмут анализы на COVID-19, предложат заполнить анкету и выдадут всем прибывшим предписание главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу о необходимости соблюдения строгой самоизоляции в течение 14 дней.

Специалисты продезинфицируют весь багаж перед выдачей владельцам.

Затем на специально выделенных автобусах, в сопровождении экипажей ГИБДД, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области довезут до мест их жительства. Жителей других регионов доставят в обсерватор на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга.

«По прибытию по месту жительства граждане должны будут соблюдать изоляцию и предупредить свою поликлинику о том, что они прибыли из-за границы. Режим самоизоляции контролируют полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора», — предупредили в Смольном.

Как сообщалось, 2 апреля из Дохи (Катар) в Петербург прибыло 128 граждан РФ. Все они были направлены на 14-дневную изоляцию.

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