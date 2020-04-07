Москва, 7 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Причина того, что Южная Корея по обеспеченности аппаратами ИВЛ стоит на одном из первых мест в мире, состоит в огромном количестве курящих граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, рассказывая о готовности Южной Кореи к борьбе с коронавирусом.
Однако, как пояснил Ланьков, сейчас в Южной Корее идёт мощная кампания, и количество курильщиков снижается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ВОЗ курение, употребление алкоголя и сахаросодержащих напитков наносит вред иммунной системе человека и может повысить риск развития тяжёлой болезни в случае заражения коронавирусом COVID-19.
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