Рязань, , 17:34 — REGNUM Сроки комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на следующий учебный год перенесли в Рязани. Это связано с введёнными ранее мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили 7 апреля в пресс-службе мэрии.

В условиях нерабочих дней некоторые родители не успели подтвердить льготы или регистрацию детей на территории Рязани. Между тем подошло время для записи дошкольников в детские сады. Как только все учреждения города заработают в штатном режиме, родителям определят новые сроки подтверждения льгот. Соответствующая документация готовится в администрации.

Комплектование дошкольных образовательных учреждений обычно начинается с апреля.