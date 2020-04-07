Москва, 7 апреля 2020, 17:28 — REGNUM В КНДР главная стратегия по борьбе с распространением коронавируса сводится к тому, чтобы изолировать государство и не допустить проникновения вируса внутрь страны. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
При этом Ланьков подчеркнул, что эффективные системы полицейского и санитарного контроля, созданные в КНДР, позволят перенести удар коронавируса куда лучше, чем в других странах с таким же уровнем доходов. Иными словами, по мнению востоковеда, социалистическая система «с налётом сталинизма» к такого рода кризисам приспособлена идеально.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила $900 тыс. на борьбу с коронавирусом в КНДР.
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