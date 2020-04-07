Москва, , 17:28 — REGNUM В КНДР главная стратегия по борьбе с распространением коронавируса сводится к тому, чтобы изолировать государство и не допустить проникновения вируса внутрь страны. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Вместе с тем для такой бедной страны, как КНДР, там очень много врачей. Их в разы больше, чем в странах с похожим уровнем доходов. Медицина заточена на борьбу с эпидемическими заболеваниями, — сказал Ланьков. — Но лекарств практически нет. Тестов нет. И главное, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. Может быть, есть несколько, но они находятся в госпиталях для номенклатуры, куда обычного человека никогда не пускали и никогда не пустят. Хотя прежде чем начинать ахать и охать по этому поводу, я хочу сказать: а что, у бедного индийца есть шансы воспользоваться этим аппаратом? Индийца к нему не подпустят, так как у него нет денег, а северокорейца — так как у него нет соответствующих «корочек». Где-то отбирать будут по деньгам, а где-то по статусу».

При этом Ланьков подчеркнул, что эффективные системы полицейского и санитарного контроля, созданные в КНДР, позволят перенести удар коронавируса куда лучше, чем в других странах с таким же уровнем доходов. Иными словами, по мнению востоковеда, социалистическая система «с налётом сталинизма» к такого рода кризисам приспособлена идеально.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила $900 тыс. на борьбу с коронавирусом в КНДР.

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