Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM В Ростовской области учащихся образовательных учреждений обеспечат продуктовыми наборами. Об этом в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Продовольственными товарами будут обеспечены учащиеся из числа малообеспеченных и многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В настоящее время соответствующие документы находятся в проработке.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области школьники перешли на дистанционное обучение. Ранее депутат Госдумы Лариса Тутова («Единая Россия») призвала обеспечить продуктовыми наборами донских школьников, находящихся в связи с угрозой распространения коронавируса на удалённом обучении.

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