Москва, , 17:20 — REGNUM Северокорейские СМИ не устают убеждать население КНДР в необходимости ношения медицинских масок, не стесняясь прибегать даже к «отфотошопленным» фотографиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Печать очень много пишет об этой проблеме. Вчера, читая передовицу «Нодон Синмун» о совсем другом вопросе (о необходимости бороться с проникновением западной пропаганды и о том, чтобы никто не мечтал о такой хорошей жизни, как за границей), я обнаружил, что туда вдруг ни с того ни с сего были вставлены слова о том, что все должны носить маски, — рассказал Ланьков. — Об этом сейчас говорят из каждого утюга. Более того, на фотографиях, которые сейчас передают СМИ КНДР, практически все изображены в масках. Причем анализ фотографий, проведённых специалистами, в некоторых случаях показал, что маски добавлены с помощью Photoshop. СМИ создают правильную реальность по принципу социалистического реализма. Северокорейская газета не пишет о том, что есть — она пишет о том, что должно быть».

Такой вид пропаганды, как пояснил Ланьков, работает, пусть и с массой побочных эффектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что в первом квартале 2020 года из КНДР в Южную Корею бежало 135 человек, из которых 39 мужчин и 96 женщин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали число людей, бежавших из КНДР в I квартале 2020 г