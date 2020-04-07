Сухум, , 17:20 — REGNUM О закрытии абхазско-российской границы с 00:00 8 апреля по 20 апреля 2020 г. сообщается в распоряжении и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы от 7 апреля.

Въезд в страну запрещается всем категориям граждан, кроме аккредитованных в Абхазии дипломатов, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей грузовиков, осуществляющих международные перевозки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Абхазии собираются ввести для всех въезжающих требование об обязательной изоляции. Усиливаются патрули, контролирующие соблюдение карантина.

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