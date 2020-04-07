Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Чувашии усилены меры по борьбе с коронавирусом. Прежде всего, это касается режима самоизоляции граждан. Документ подписал сегодня, 7 апреля, врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения внесены в указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». Если ранее под домашний карантин попадали только граждане, которые прибыли из-за рубежа, то сейчас должны самоизолироваться все приезжающие из других регионов.

«С 7 апреля обязать граждан, прибывших на территорию Чувашской Республики из иных субъектов Российской Федерации, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня их прибытия. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, если ранее всем жителям рекомендовалось не покидать дома за исключением ряда случаев, то новым решением это является обязанностью граждан. При этом расширен перечень случаев, при которых граждане могут выходить из дома и квартир: в ближайшие продовольственный магазин и аптеку, для выгула собак или выноса мусора, при необходимости получения экстренной медицинской помощи, для ухода за находящимися на иждивении лицами, а также для доставки товаров пожилым.

Также ограничиваются пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам в следующие интервалы времени: с 5 до 9 часов, с 12 до 14 часов, с 17 до 21 часа.

Региональные власти подчёркивают, что данные меры принимаются в связи с «неблагоприятной динамикой распространения» новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии растёт число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Сегодня, 7 апреля, в республике зарегистрированы девять случаев, в предыдущие два дня — пять. Всего в республике подтверждено 17 случаев коронавируса. Ещё более 540 человек остаются под медицинским наблюдением.

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