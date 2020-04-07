Москва, , 17:31 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года операторы системы 112 Москвы приняли 753 517 экстренных вызовов от населения. Об этом 7 апреля сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Более трёх тысяч вопросов касались распространения коронавируса. В январе по этой теме в экстренные службы обратились девять человек, в феврале — 53. В марте же количество вопросов связанных с коронавирусом составило около трёх тысяч.

В основном, людей интересовало, где сделать обследование на коронавирус в связи с возвращением из-за границы, как получить больничный, находясь на карантине, есть ли зараженные в районе их проживания.

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