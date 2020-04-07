Брюссель, , 17:18 — REGNUM Правительство Колумбии направило обращение к НАТО с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает 7 апреля официальный сайт Североатлантического альянса.

Уточняется, что обращение Колумбии поступило 6 апреля.

«В Североатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) 6 апреля поступила просьба от Колумбии об оказании международной помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19», — указано в сообщении альянса.

Власти Колумбии просят прислать экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции лёгких и аппаратуру для реанимационных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 введён режим общенационального карантина, который должен продлиться до 27 апреля.

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