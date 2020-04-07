Москва, 7 апреля 2020, 17:14 — REGNUM
С 6 по 20 апреля все зарегистрированные на сайте волонтерыконституции. рф пользователи пройдут специальное онлайн-обучение и сдадут «Гражданский экзамен» на знание Конституции. При прохождении онлайн-курса участникам проекта «Волонтеры Конституции» будет предложено пройти тест, состоящий из 56 вопросов, посвященный предлагаемым поправкам в главный закон страны. По его завершению на почту волонтеру придёт именной сертификат, подтверждающий прохождение экзамена.
Проект «Гражданский экзамен» является партнером Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области гражданского образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Сдать «Гражданский экзамен» волонтёры смогут до 20 апреля. Впервые Экзамен прошел в декабре 2019 года и охватил 200 000 чел.