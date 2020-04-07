Москва, , 17:14 — REGNUM В Северной Корее в рамках запущенных там карантинных мероприятий иностранцам было запрещено покидать территорию своих посольств и резиденций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Посольства и иностранные представительства все были полностью блокированы. Любые контакты были запрещены, и с какого-то момента иностранцам было даже запрещено покидать территорию посольств и резиденций. Были объявлены каникулы в школах. В настоящий момент каникулы объявлены до 17 апреля. Скорее всего, они будут продлены. Были отменены увольнительные и отпуска в вооружённых силах. Фактически вся армия села в своих казармах и базах под замок. Ходят только товарные поезда, которые подвергаются санитарной обработке. Сначала была прекращена даже контрабандная торговля на границе, хотя контрабандной она является исключительно формально. Её ведут северокорейские организации с полного благословления и при полной поддержке северокорейских властей», — сказал Ланьков.

Данная контрабанда, как пояснил Ланьков, используется для обхода санкций ООН.

«В первую неделею северокорейские власти запретили деятельность своих контрабандистов. Их прижали, но потом для них был введён свой особый карантинный режим», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Безопасности ООН одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею. Ирландское гуманитарное агентство Concern Worldwide направит в КНДР оборудование, необходимое для улучшения качества питания, питьевой воды и санитарно-гигиенических условий.

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