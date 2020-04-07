Симферополь, 7 апреля 2020, 17:13 — REGNUM По данным на 7 апреля в Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, В Севастополе госпитализированы пять жителей города с диагнозом — коронавирусная инфекция. При этом уже четырёх пациентов готовят к выписке.
Об этом: В Севастополе готовятся к выписке четырёх пациентов с COVID-19
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