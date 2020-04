Стокгольм, , 17:11 — REGNUM Издательство Free League Publishing выпустит настольную игру по мотивам франшизы Tales From the Loop, основанной на произведениях шведского художника Саймона Сталенхага. Краудфандинговая кампания по сбору средств стартовала на сервисе Kickstarter 7 апреля.

Tales From the Loop — The Boardgame позволит пятерым игрокам примерить на себя роль подростков, изучающих различные аномалии в Loop («Петле») — огромном подземном научном комплексе. Сообщается, что каждая партия будет начинаться с уроков в школе, после которых каждый геймер будет самостоятельно планировать собственное время: делать домашнее задание, изучать город или искать аномалии.

В комплекте с игрой идёт набор миниатюр от Dust Studio. Сообщается, что в Tales From the Loop — The Boardgame будет несколько сюжетных сценариев, позволяющих разыграть разные ситуации.

Напомним, Tales From the Loop — это научно-фантастическая книга шведского писателя и художника Саймона Сталенхага, состоящая из его иллюстраций. Популярность его работам также принесла одноимённая настольная игра, выпущенная в 2017 году.

В начале апреля также состоялась премьера одноимённого сериала на Amazon Prime Video. На сервисе доступны все восемь эпизодов первого сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Frosthaven собрали почти пять миллионов долларов за несколько часов