Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Свердловской области шесть человек с новым коронавирусом заразились после пребывания в других регионах страны. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным властей, шестеро жителей ранее вернулись из Москвы или Санкт-Петербурга. Там пациенты и могли подхватить COVID-19.

Ещё 36 человек подцепили коронавирус за рубежом, добавил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 51 случай COVID-19. Выздоровело 25 пациентов. Большинство заболевших — жители Екатеринбурга.

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