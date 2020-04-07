Мурманск, , 17:09 — REGNUM На Мурманском реабилитационном предприятии инвалидов наладили производство защитных масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За день предприятие отшивает более пяти тысяч масок, трудится на производстве чуть более десятка человек.

«Защитные маски производятся из марлевой ткани, изделия многоразовые, состоят из четырёх-восьми слоёв. Сейчас поступают заказы от различных организаций, чьих сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, также часть идёт в розничную торговлю», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область получила300 тысяч защитных масок по линии Минпромторга РФ.