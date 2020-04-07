Новосибирск, , 17:06 — REGNUM В Новосибирской области с завтрашнего дня, 8 апреля, полицейские совместно с представителями органов госвласти начнут проверки соблюдения всеми жителями региона режима самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб.

«На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10−50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30−50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100−300 тысяч рублей», — говорится в официальной информации.

До этого в Новосибирской областиштрафовали только за нарушение карантина. Полицейские уже задержали девять человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания. Троих оштрафовали на 15 тысяч рублей.