Волгоград, , 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград. В региональном оперативном штабе 7 апреля рассказали о новых носителях коронавируса.

Один случай заражения зафиксирован в Среднеахтубинском районе, по два заболевших в Волжском и Кумылженском районах, остальные — положительные тесты выявлены в Волгограде.

«Один молодой человек выезжал за границу. Один подросток контактировал с ранее заболевшей из Волжского. Остальные — работали в Москве либо выезжали на краткосрочный период в столицу», — пояснили в оперативном штабе.

Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, определён круг лиц, с которыми они контактировали.

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