Москва, , 16:59 — REGNUM В Москве около 1700 человек проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому. Об этом 7 апреля сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжёлой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий», — отметила она.

По словам Раковой, медики находятся в круглосуточном доступе для консультаций с этими пациентами и провели уже более 7 тысяч удаленных консультаций.

Напомним, по последним данным, в России подтверждено уже 7497 случаев коронавируса в 81 регионе, 1154 из которых — за последние сутки.