Москва, 7 апреля 2020, 16:58 — REGNUM Те мероприятия, которые ввела КНДР к началу февраля 2020 года, предусматривали полное закрытие границы и карантин для всех прибывших из-за границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что Северная Корея частично отменила карантинные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: В Пхеньяне иностранцам разрешили посещать общественные места