Москва, , 16:58 — REGNUM Те мероприятия, которые ввела КНДР к началу февраля 2020 года, предусматривали полное закрытие границы и карантин для всех прибывших из-за границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Мероприятия предусматривали полное закрытие границ страны к началу февраля. Все иностранцы и граждане КНДР, прибывшие из-за границы в течение последних нескольких недель, были помещены в двухнедельный карантин, после окончания которого они все находятся под медицинским наблюдением, — рассказал профессор. — На максимуме, по официальным данным, опубликованным в северокорейской открытой печати, на карантине находилось порядка 10 тысяч человек. Речь идёт не о самоизоляции, а о том, что эти люди находились в специально созданных для этого карантинных центрах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что Северная Корея частично отменила карантинные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса.

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