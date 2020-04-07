Краснодар, , 16:58 — REGNUM Никаких преград для проведения посевной на территории Краснодарского края нет. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам проведения посевной кампании, сообщает 7 апреля пресс-служба администрации края.

«Карантин — это единственная мера, чтобы снизить риск распространения инфекции. Но даже в условиях распространения коронавируса Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности. Никаких преград для посевной нет и быть не может», — сказал губернатор.

Глава региона поставил задачу завершить сев основных культур до 1 мая. Как уточнил вице-губернатор Андрей Коробка, изначально темпы проведения посевной кампании были в два раза выше, чем годом ранее — благодаря закупке новой техники, и тенденция сохраняется.

Губернатор обратил особое внимание на то, что для сельхозтехники специальные пропуски не нужны, поручив следить глава районов за тем, чтобы на местах не было злоупотреблений.

К началу мая планируется засеять яровыми культурами 1,9 млн гектаров: 800 тыс. га — яровых зерновых и зернобобовых культур, 901 тыс. га — технических культур и 262 тыс. га — кормовых культур. Уже завершен сев яровой пшеницы и ячменя, овса, гороха на зерно, многолетних трав. Продолжается сев сахарной свеклы и подсолнечника. Некоторые хозяйства приступили к севу кукурузы на зерно и сои. Заложено 470 га молодых плодовых насаждений.